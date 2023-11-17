“Движение первых” – главная детская организация России, которая появилась совсем недавно, но быстро набрала популярность среди молодёжи. Владимир Киселев, член Совета Федерации от

“Движение первых” – главная детская организация России, которая появилась совсем недавно, но быстро набрала популярность среди молодёжи. Владимир Киселев, член Совета Федерации от Владимирской области Вот сегодня звучали мысли о том, что очень важно быть патриотом нашей страны. Это, наверное, самое главное, потому что от того насколько патриотична будет наша молодёжь, зависит будущее нашего государства.