Они были обнаружены в охотничьих угодьях Судогодского района: «Муромцевское», «Судогодский № 2» и «Сойменский». Еще одна свалка нашлась в Ковровском районе на территории охотничьего угодья

Они были обнаружены в охотничьих угодьях Судогодского района: «Муромцевское», «Судогодский № 2» и «Сойменский». Еще одна свалка нашлась в Ковровском районе на территории охотничьего угодья «Уводьское». Об этом сообщает Госохотинспекция области. Информация о находках направлена в Инспекцию административно-технического надзора Владимирской области для принятия соответствующих мер. Сотрудники Госохотинспекции призвали не оставлять мусор в лесу, ведь свалки