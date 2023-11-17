Устроил «разнос». Пожалуй, именно этими словами можно описать происходившее вот на этих кадрах. В распоряжении “Шестого канала” оказалась запись совещания по видеосвязи под
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2023-federalnyj-ministr-zdravooxraneniya-ustroil-raznos-artyomu-osipovu-vsego-za-4-dnya-do-otstavki.html" target="_blank">Федеральный министр здравоохранения устроил «разнос» Артёму Осипову всего за 4 дня до отставки</a> - Устроил «разнос». Пожалуй, именно этими словами можно описать происходившее вот на этих кадрах. В распоряжении “Шестого канала” оказалась запись совещания по видеосвязи под
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2023-federalnyj-ministr-zdravooxraneniya-ustroil-raznos-artyomu-osipovu-vsego-za-4-dnya-do-otstavki.html]Федеральный министр здравоохранения устроил «разнос» Артёму Осипову всего за 4 дня до отставки[/url] - Устроил «разнос». Пожалуй, именно этими словами можно описать происходившее вот на этих кадрах. В распоряжении “Шестого канала” оказалась запись совещания по видеосвязи под