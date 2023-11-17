Устроил «разнос». Пожалуй, именно этими словами можно описать происходившее вот на этих кадрах. В распоряжении “Шестого канала” оказалась запись совещания по видеосвязи под

Устроил «разнос». Пожалуй, именно этими словами можно описать происходившее вот на этих кадрах. В распоряжении “Шестого канала” оказалась запись совещания по видеосвязи под председательством Министра здравоохранения России Михаила Мурашко. В какой-то момент тот попросил тогда еще руководителя владимирского Министерства здравоохранения отчитаться о выполнении нормы по диспансеризации населения. И вот после сказанного Артемом Осиповым у Сергея