Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась секретами приготовления рождественского...

Фермер Галина Кошевец из Владимира поделилась секретами приготовления рождественского штоллена.Полтора месяца до Нового Года. Самое время печь рождественский штоллен. Проверенный рецепт знает владимирский фермер Галина Кошевец.Удивить и успеть к новогодней ночи, стоит приготовиться заранее - говорит Галина Кошевец. В новогодних коробочках уже дожидаются боя курантов домашняя алычовая пастила, самодельный шоколад и конфеты, сделанные руками мужа. Процесс нелегкий, требует зверского терпения" - смеется хозяйка. Ей же больше по душе рецепты простые и долгоиграющие. Как "Немецкий штоллен". Хотя это "масло масляное" - штолен и есть немецкий пирог. Печется раз в год, за несколько месяцев до Нового года и Рождества. И должен "вызреть".Галина Кошевец, фермер:- У каждой части Германии - западной...восточной, свои рецепты, как у нас рецепты блинов, или квашенной капусты.Штоллен - это традиция, подчеркивает Галина, и очень местечковый десерт. Сегодня готовим по рецепту жительницы немецкого Дортмунда. Правда, вместо лаванды и ванили, изюма, фиников и инжира владимирская хозяйка и фермер предпочитает вкусы средней полосы России.Галина использует только фрукты и ягоды из собственного сада. В этом году особо удались алыча, вишня и груша. Они в дело и пойдут. А также садовый фундук и сушеная клюква. За сутки до готовки штоллена цукаты нужно замочить в крепком алкоголе, а орешки обжарить.Галина Кошевец фермер:- Принципы приготовления штоллена- есть бездрожжевые и дрожжевые. Готовила все. Нам понравился бездрожжевой. Вот его и приготовлю.В дортмундском рецепте тесто - песочно- творожное . Готовится в 2 этапа. Первый - яично-масляная основа.- Беру ...что я беру. Основа масляная- это масло, творог , яйца , сахар.Сливочное масло заранее нужно вынуть из холодильника. Добавляем сахар и все равномерно смешиваем. Миксером или обычным венчиком, не принципиально- У меня есть вот такая чудесная штука...ога так хорошо перемешивает, я очень люблю ей работать.Галина Кошевец, фермер:- Масло с сахаром, элементарно, без фанатизма. Просто равномерно перемешанное масло с сахаром. Творог сюда берется достаточно жирный. не обезжиренный.Сладко и сытно получится , как и должно быть в новогодние праздники .Галина Кошевец, фермер:- Самое главное- угостить своих близких, доставить им удовольствие. Тоже без фанатизм перемешали и...Следующий ингредиент - яйца, добавляем и вновь перемешиваем...Галина Кошевец, фермер:- У нас масляно- творожная основа благодаря яйцам заиграла. Стала более однородной. более жидкой.Ждет муку.Муку Галина тоже делает свою. За качество отвечает. Пока мука ждет своего часа, добавим цедру и сок лимона .- Готовый пирог лежит долгое время. Штолены до 2 месяцев хранятся. Нужны хорошие консерванты. Добавляется сода- большое количество. Сода должна быть погашена кислотой. Поэтому лимон. Всё- быстро, просто, элементарно. На первом этапе тесто готово. Приступаем к муке. Добавляем соду. 3 чайные ложки без горки. И помним, не боимся, что у нас здесь целый лимон.А значит никакого привкуса соды не будет. Режем цукаты произвольно, кто как любит .Галина Кошевец фермер:- Как они пахнут! И их добавляем в муку . Это принципиальная вещь , которую надо запомнить.. Любой шеф-повар скажет, чтобы цукаты были отдельные и ровненькие в тесте, их надо обмакнуть в муке. Вот так! Вот теперь обе основы соединяем. Вымешиваем тесто. Здесь важно учесть - поскольку тесто масляное, не нужно задерживаться и долго держать его в тепле.И еще - масляное тесто всегда ставится только в разогретую духовку ! Тогда оно сразу "схватится".- 190 градусов.Разогретая духовка- это самое главное.А теперь правильно собираем сам штоллен.Галина Кошевец, фермер:- Делим на 2 батона. Распределяем и вот так как наш сочень закрываем. Все чтобы такая улыбочка оставалась.Кладем на противень с пергаментной бумагой. А если захочется попробовать ...Галина Кошевец фермер:- И - пробничек.. .Муж скажет, как же так, прямо целый положишь и не отрежешь, а целостность его нельзя нарушать..поэтому делаем вот такой комплимент от шефа.Выпекаем штоллены в течение часа. Для их пропитки растопим сливочное масло. И приготовим пергамент и бечевку, это будет упаковка.- Ой какие красавцы...Вот они...вот они...Галина говорит, полежат будут еще красивее- Хорошо промасливаем, пока он горячий...растопленным маслом. Не жалеючи, потому что потом она станет такой сахарной коркой, Боже мой! Это будет сказка, я вам обещаю.Плотно упакованные штоллены храним в холодильнике до новогодних торжеств. Главное, сделать с запасом.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир