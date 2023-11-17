Согласно документу, доходы прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году.

осдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.Согласно документу, доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025 году и 34,051 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно. Дефицит федерального бюджета составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.Объем ВВП в 2024 году прогнозируется в объеме 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году - 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году - 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 01.01.2025 года 26,637 трлн рублей, на 01.01.2026 года - 30,159 трлн рублей, на 01.01.2027 года - 34,356 трлн рублей.Верхний предел государственного внешнего долга составит на 01.01.2025 года $64 млрд (€57,6 млрд); на 01.01.2026 года - $63,1 млрд (€56,3 млрд); на 01.01.2027 года - $61,2 млрд (€54,6 млрд).Уровень инфляции прогнозируется в 2024 году 4,5%, в 2025 году - 4%, в 2026 году - 4%.Объем Фонда национального благосостояния на начало года 2024 года составит 12,177 трлн рублей (6,8% ВВП); на начало 2025 года - 11,190 трлн рублей (5,9% ВВП); на начало 2026 года - 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).Ко второму чтению проекта бюджета поступило 920 поправок, из них четыре были отозваны авторами. В общей сложности на три года перераспределено почти 7 трлн рублей. Как пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, на 138 млрд рублей будет увеличено финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. 6 млрд рублей будут направлены на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более чем на 3 млрд рублей увеличиваются расходы бюджета на детский отдых и оздоровление. Более 26 млрд рублей на 2024-2026 годы будут направлены дополнительно на комплексное развитие сельских территорий, на 6 млрд рублей ежегодно увеличатся субсидии производителям сельскохозяйственной техники. Среди важных поправок Володин отметил выделение средств на развитие Калининградской области в объеме 72,9 млрд рублей на три ближайших года, а также направление 5 млрд рублей на поддержку центра подготовки космонавтов.Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал, что около 11 трлн рублей в бюджете заложены на защиту суверенитета страны. "Это обороноспособность, безопасность, поддержка участников СВО и их семей", - отметил он.Законом предусмотрено дополнительное выделение 21 млрд рублей на поддержку отечественных производителей транспортной техники. Дополнительные 15 млрд рублей направят на поддержку программ по приобретению населением автомобилей. В связи с уходом импортного автопрома с российских рынков предусматривается выделение дополнительных 9 млрд рублей отечественным производителям комплектующих.Также бюджетом запланировано выделение ежегодно дополнительных 2 млрд рублей на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для расширения охватываемых категорий пациентов, направление в 2024 году 3,3 млрд рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 3 млрд рублей дополнительно пойдет на поддержку экспорта российской сельскохозяйственной продукции.Поправками также предусмотрено создание сети научно-производственных центров по разработке беспилотников, на 1,5 млрд рублей увеличено финансирование исследовательской деятельности фонда "Сколково". Поправками правительства предусматривается выделение 4,54 млрд рублей в 2024 году госкорпорации "ВЭБ.РФ" для реализации приоритетных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа, 21,252 млрд рублей дополнительно направят на докапитализацию Фонда развития промышленности.Также по инициативе правительства предусматривается реализация мероприятия по субсидированию стоимости тарифа оператору ООО "Инновационный центр "Камаз" на проезд по платной трассе М-11 на полубеспилотных грузовых колесных транспортных средствах - субсидии составят 112 млн рублей.Согласно правительственным поправкам, финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2024 году снизится на 9,429 млрд рублей по сравнению с текстом проекта бюджета, принятого в первом чтении, и составит 16,082 млрд рублей, в 2025 году уменьшится до 9,048 млрд рублей и в 2026 году - до 8,789 млрд рублей. Ранее предполагалось направить на эти цели 25,511 млрд рублей в 2024 году, 12,58 млрд рублей в 2025 году и 12,625 млрд рублей в 2026 году.В 2024 году ОАО "Российские железные дороги" по решению правительства РФ вправе использовать средства неиспользованных взносов в свой уставный капитал в соответствии с законами о бюджете на 2015 год и на 2018 год в размере до 677,4 млн рублей на реализацию мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона, для реализации проекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)".В ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году по решению правительства РФ из резервного фонда правительства предоставляются средства на финансовое обеспечение социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, обеспечение жизнедеятельности и восстановление инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ, в объеме остатка не использованных в 2023 году средств на эти же цели, направленных на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в текущем финансовом году."Несмотря на беспрецедентное давление, политическая система, созданная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и экономическая модель выстояли и доказали свою эффективность", - отметил Володин. По его словам, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не зависят от нефти и газа. "Это показатель устойчивости внутренней экономики России, - уверен спикер Госдумы. - Рост доходов позволит обеспечить финансирование приоритетов - поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи будущим мамам и многодетным семьям, развитие новых регионов, повышение качества здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры"."В проекте бюджета предусмотрены необходимые средства для выполнения всех социальных обязательств государства, реализации поручений президента РФ", - подчеркнул Володин.