Для прохождения воинской службы по контракту отбыла очередная группа из 25 жителей Владимирской области.

Для прохождения воинской службы по контракту отбыла очередная группа из 25 жителей Владимирской области. Об этом 16 ноября сообщила администрации регионального центра.Храбрым добровольцам устроили торжественные проводы. В Доме культуры молодёжи собрались родственники, друзья, представители органов власти и военкомата, священнослужители, ветераны боевых действий и учащиеся образовательных учреждений.Владимирским мужчинам желали скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. Для добровольцев был организован небольшой концерт, а школьники подарили контрактникам коробку конфет.