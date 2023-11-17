Начался сбор заявок на конкурс Доброволец Владимирской области-2023. Это конкурс для героев,...

Начался сбор заявок на конкурс "Доброволец Владимирской области-2023".Это конкурс для героев, которые не остаются в стороне в трудную минуту и меняют 33 регион к лучшему.Участвовать может каждый старше 18 лет, кто бескорыстно и на постоянной основе помогает людям и животным. Многодетным и малообеспеченным гражданам, пенсионерам, участникам специальной военной операции, инвалидам и другим лицам, которые по тем или иным причинам не могут сами защищать свои права и интересы. Премия в размере 20 тысяч рублей присуждается ежегодно десяти волонтерам, чьи инициативы были особенно значимы.