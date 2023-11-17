Необычный экспонат отреставрировали в музее-заповеднике Александровская слобода. Это, так...

Необычный экспонат отреставрировали в музее-заповеднике "Александровская слобода".Это, так называемая, "кукла-половинка".И это не игрушка, а , скорее украшение. Она была частью шкатулок, пудрениц и конфетных наборов. А также ручками пуховок и щёточек, игольницами и даже грелками для чайников. Юбку делали " по моде" того времени и в зависимости от цели, которой такая кукла будет служить. Изготавливали их из фарфора, реже - из дерева и воска. Именно восковой экспонат - в коллекции Александровской слободы. Голова, верхняя половина туловища и нижняя половина рук у нее из воска. Куклы-половинки были популярны недолго: всего полвека, поэтому быстро стали коллекционной ценностью.Светлана Вершинина, специалист по связям с общественностью музея-заповедника "Александровская слобода":- Ценность нашей кукле придают отведенные в сторону руки. Самыми простыми считались куклы, у которых руки плотно прижаты к туловищу. И, надо сказать, что наша кукла, вероятнее всего, служила украшением городского интерьера или праздничного застолья в европейских традициях.