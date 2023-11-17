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<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2023-nikolaj-balaxin-kak-vo-vladimirskoj-oblasti-reshayutsya-voprosy-zdravooxraneniya-i-socsfery.html" target="_blank">Николай Балахин: как во Владимирской области решаются вопросы здравоохранения и соцсферы?</a> - О новом министре здравоохранения, поддержке медицинских кадров и лекарственном обеспечении льготников. Вопросы здравоохранения и соцполитики Владимирской области обсудили с депутатом