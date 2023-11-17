«Новогодняя экоигрушка» – городской творческий конкурс для владимирцев от 5 до 18 лет. Он нацелен на привлечение внимания детей к бережному отношению к природе и окружающему миру, сообщили

«Новогодняя экоигрушка» – городской творческий конкурс для владимирцев от 5 до 18 лет. Он нацелен на привлечение внимания детей к бережному отношению к природе и окружающему миру, сообщили сотрудники станции юных натуралистов «Патриарший сад». Прием заявок на конкурс стартовал 15 ноября и продлится до 15 декабря. Также до 15 декабря необходимо предоставить новогодние игрушки, при