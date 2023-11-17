Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по обращению...

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по обращению многодетной матери из Владимира.Как выяснилось, в социальной сети было опубликовано обращение многодетной матери из города Владимира, в котором она сообщает о ненадлежащем обеспечении ее детей-инвалидов жизненно важными (льготными) лекарствами.По словам женщины, несмотря на неоднократные обращения в различные ведомства, проблема до сих пор не решена.«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области по данному факту трижды возбуждалось уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), однако постановления в каждом случае отменялись прокуратурой...» - рассказывают в пресс-службе регионального СУ СК России.Оказалось, что органом следствия решения обжаловались в вышестоящие надзорные органы, однако они были оставлены без удовлетворения.Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Владимирской области - Артему Александровичу Кулакову возбудить по озвученным фактам уголовное дело и доложить о ходе расследования.Фото: pxfuel.com