Бюджет Владимирской области прошел очередную стадию рассмотрения – публичные слушания. В следующем году доходы области составят 94,5 млрд руб., а расходы – 102,3. Большая часть доходов –

Бюджет Владимирской области прошел очередную стадию рассмотрения – публичные слушания. В следующем году доходы области составят 94,5 млрд руб., а расходы – 102,3. Большая часть доходов – собственные налоговые поступления: 73,1 млрд (сумма на 2 млрд больше, чем в этом году). На протяжении всех последних лет основную долю расходов бюджета составляет социальная сфера – 66,1