Межрайонный прокурор проверил ход строительства начальной школы на 350 мест, которую возводят на улице Мл. лейтенанта милиции Шитова И.В. Имеется существенное отставание от графика –

Межрайонный прокурор проверил ход строительства начальной школы на 350 мест, которую возводят на улице Мл. лейтенанта милиции Шитова И.В. Имеется существенное отставание от графика – сообщили в надзорном ведомстве. Контракт заключили в августе прошлого года, по планам закончить строительство должны уже 29 декабря, то есть через полтора месяца. Однако у прокуратуры возникли сомнения, что школа