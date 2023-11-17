Разработку проекта реставрации кинотеатра «Художественный» во Владимире оценили почти в 7 млн...

Разработку проекта реставрации кинотеатра «Художественный» во Владимире оценили почти в 7 млн рублей.16 ноября на официальном сайте госзакупок («ЕИС закупки») был размещен электронный аукцион на разработку научно-проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Звучит «фундаментально»: «Здание, которое построено в 1788 году, использовалось под торговые заведения, гостиницу, с 1913 года – под кинотеатр», расположенного по адресу: город Владимир, улица Большая Московская, дом 13». Правда, «фунамент», да и всё остальное... давно нуждается в поддержке — это факт. Мы об этом не раз сообщали.Начальная цена контракта, как стало известно, 6 900 млн рублей.До 24 ноября 2023 года специалисты могут включиться в вопрос реставрации кинотеатра «Художественный». Напомним, его передали в областную собственность.Известно, что подрядчик должен будет провести комплексные научные исследования, а также сделать эскизный проект реставрации. Далее рабочую научно-проектно-сметную документацию будут согласовывать.Специалистам предстоит выполнить картограмму и фотофиксацию дефектов, отделки фасадов, а также выяснить «корень» (причину) появления повреждений в конструкциях.Фото: Архив, ГТРК "Владимир"Читайте и смотрите также:На каком этапе находится «выход из забвения» кинотеатра «Художественный» во Владимире?https://vladtv.ru/culture/149417/Директор Киноцентра Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра "Художественный" во Владимиреhttps://vladtv.ru/culture/148974/Жителей Владимира приглашают внести свои предложения по преображению кинотеатра «Художественный»https://vladtv.ru/culture/147044/