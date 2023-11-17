АО «Транснефть-Верхняя Волга» помогает заказникам и национальным паркам в увеличении популяции европейских зубров в российских регионах, в том числе и на территории Владимирской области.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» помогает заказникам и национальным паркам в увеличении популяции европейских зубров в российских регионах, в том числе и на территории Владимирской области. Так, в начале ноября в национальном парке «Мещера» в вольерном комплексе, построенном на средства благотворительного пожертвования компании, родился первый зубрёнок.Появление потомства ознаменовало собой формирование в парке нового стада, его родоначальником стал чистокровный зубр Мереск, которого перевезли сюда в 2019 году из Окского государственного заповедника. Новорожденный зубренок является первым коренным жителем национального парка «Мещера».Отмечается, что компания с 2014 года оказывает финансовую поддержку программе восстановления европейского зубра на особо охраняемых природных территориях федерального значения во Владимирской области, управление которыми осуществляет ФГБУ «Национальный парк «Мещера».На регулярной основе выделяются денежные средства на закупку кормов и расселение поголовья зубров по Центральной России. Благодаря поддержке предприятия сформировалось устойчивое стадо зубров на территории государственного природного заказника «Муромский»: за восемь лет численность животных выросла в три раза, с 47 до 120 особей.В настоящее время одной из первоочередных задач является переселение молодых особей на новые места обитания, обеспеченные достаточной кормовой базой и надлежащей охраной. Руководством компании было принято решение поддержать строительство нового вольерного комплекса в окрестностях деревни Савинская Гусь-Хрустального района на территории национального парка «Мещера».