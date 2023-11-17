Скульптор Михаил Блинов рассказал, как создавался памятник оружейникам во Владимирской области. 96...

Скульптор Михаил Блинов рассказал, как создавался памятник оружейникам во Владимирской области.96 лет назад на Ковровском оружейном заводе начался выпуск первых отечественных ручных пулеметов. Главным инженером был Василий Дегтярев. Сегодня Ковров отдает дань памяти прославленным конструкторам - в оружейной столице появилась новая уличная композиция. ЕЕ автор - владимирский скульптор Михаил Блинов. Кстати - новоиспеченный лауреат премии ЦФО в области литературы и искусства. Слово Вере Куликовой.- И с образами материал тоже помогает, просто сама фактура материала.Михаил Блинов работает над последней фигурой композиции "Ковровские оружейники". Совсем скоро образ конструктора Петра Горюнова будет отлит в бронзе. А пока скульптор тщательно лепит завершающие детали костюма.Михаил Блинов, скульптор, член Владимирского отделения Союза художников России:- Когда лепишь из глины, а глина такой тактильный очень материал. Мягкий, приятный и фигуры сами по себе, когда начинаешь лепить из глины они более как-то живые.Михаил создает образ Петра Горюнова по редким, чудом сохранившимся фотографиям. Их две. Легендарного конструктора не стало в середине войны. Горюнову было едва за сорок. Петр Максимович скоропостижно скончался, вернувшись из Москвы, где отлаживал свои пулемёты перед отправкой на фронт. В создании образа важен каждый нюанс, говорит скульптор.- Орден вот, это "Знак Почета", по правилам должен висеть на левой стороне. А он у него на левой получается тоже стороне то есть на фотографиях правильно висят, но разворот получается в эту сторону.В документальности - вся прелесть композиции "Ковровские оружейники". Это было важно для ковровчан - земляков легендарных конструкторов. Им хотелось увидеть их такими, какими их знали. Многофигурная бронзовая композиция выполнена в натуральном масштабе. И бронзовые, и исторические фигуры - одного роста.Например, Василий Дягтярев был всего метр пятьдесят сантиметров. Самый высокий в скульптурной группе, сидящий с ним на скамейке, Владимир Фёдоров - учитель Дягтярёва в оружейном деле.Ольга Монякова, директор "Ковровского историко-мемориального музея":- Они их как живых людей восприняли, как живых людей. В этом и смысл городских скульптур, что они практически смотрятся как живые люди. Как бы присутствующие среди нас. Стоят на земле, а не постаменте.Пока в композиции - пять фигур: Сергея Симонова, Василия Дягтярёва, Владимира Фёдорова, Семёна Владимирова, Георгия Шпагина. В скором времени здесь появится и скульптура Петра Горюнова. Легендарные оружейники - слава Коврова. За годы войны на местных предприятиях было выпущено свыше миллиона единиц стрелкового автоматического оружия. Каждый третий фронтовой пулемет и каждый второй автомат - были ковровскими.Во время битвы с фашистами под Москвой в распоряжение армии поступили первые партии нового противотанкового ружья Дегтярёва.Почетное право открыть монумент предоставили конструктору Владимиру Кутузову. Кавалер ордена Трудового Красного знамени, лауреат Госпремии, заслуженный изобретатель РСФСР, академик . Владимир Кузьмич возглавлял много лет научно-исследовательское отделение ВНИИ "Сигнал". Он - автор легендарной зенитной самоходной установки "Шилка".Владимир Кутузов, Владимир Кутузов, заслуженный изобретатель РФ, доктор технических наук:- Мне приятно, что здесь поставили памятник. А еще может приятнее то, что я смотрю телевизор, смотрю передачи из Донбасса, с Украины и там оружие над которым нам пришлось работать в "Сигнале", в том числе под моим руководством.Создатель монумента- владимирский скульптор Михаил Блинов- работал над ним 8 месяцев. В центре композиции-беседующие на скамейке конструкторы Василий Дегтярев и Владимир Федоров. В основе - подлинный снимок.Михаил Блинов, скульптор, член Владимирского отделения Союза художников России:- Старался как-то собрать и общий образ человека и данную композицию нужно было сгруппировать так , чтобы шел какой-то диалог , то есть они все эти оружейники они слушают разговор Дягтерёва и Фёдорова.Композиция понравилась ковровчанам. Народную любовь бронзовые оружейники уже "почувствовали".Ольга Монякова, директор "Ковровского историко-мемориального музея":- Пока устанавливали. Часов 6-7 это длилось. Рабочие пошутили. Василию Васильевичу Дягтярёву на вытянутую руку стаканчик поставили.)) Новая композиция в оружейной столице стала еще одной яркой достопримечательностью Коврова. Местом славы и благодарной исторической памяти.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.