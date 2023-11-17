Смотрите Вести в 14.30: Чам обернулась реорганизация Скорой помощи во Владимирской области.
-...
Смотрите "Вести" в 14.30: Чам обернулась реорганизация "Скорой помощи" во Владимирской области.
- На скорую руку.
Реорганизация "скорой" в Красной Горбатке обернулась увольнениями... Сколько ещё бригадам медиков придётся принимать вызовы без лицензий и лекарств?
- Спасение торопыжек.
Международный день недоношенных детей. Что изменилось в выхаживании малышей, которые родились раньше срока?
- Исторические фигуры.
И дань памяти прославленным конструкторам. Как создавались скульптуры легендарных ковровских оружейников?