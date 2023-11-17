Смотрите Вести в 14.30: Чем обернулась реорганизация Скорой помощи во Владимирской области. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Чем обернулась реорганизация "Скорой помощи" во Владимирской области.- На скорую руку.Реорганизация "скорой" в Красной Горбатке обернулась увольнениями... Сколько ещё бригадам медиков придётся принимать вызовы без лицензий и лекарств?- Спасение торопыжек.Международный день недоношенных детей. Что изменилось в выхаживании малышей, которые родились раньше срока?- Исторические фигуры.И дань памяти прославленным конструкторам. Как создавались скульптуры легендарных ковровских оружейников?