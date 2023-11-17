Смотрите Вести в 21.05: что сегодня требуется фронту Помощь СВОим! - Вести с передовой,...

Смотрите "Вести" в 21.05: что сегодня требуется фронтуПомощь СВОим!- Вести с передовой, очередная группа добровольцев и важный гуманитарный груз. Что сегодня требуется фронту?Жизнь на ладони- Международный день недоношенных детей - в Областном перинатальном центре. Как сегодня выхаживают малышей, которые раньше времени появились на свет?Играют знатоки- И по следам Островского. К 200-летнему юбилею русского драматурга во владимирской школе придумали необычную настольную игру. Насколько сложно дойти до финала?