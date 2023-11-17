Статус Владимирского авиамеханического колледжа повысится до Высшей инженерно-технической...

Статус Владимирского авиамеханического колледжа повысится до Высшей инженерно-технической школой.В итоге, учебное заведение станет "Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Владимирской области «Высшая государственная инженерно-техническая школа имени Д.К. Советкина».Как рассказала редакции , одной из главных составляющих в развитии всего среднего профессионального образования региона является индустриальное наследие.Необходимость переименования связана с современными тенденциями в российском образовании, а также с сохранением памяти об основоположнике русской системы профессионального образования, первом директоре учебного заведения Дмитрии Константиновиче Советкине, отметила начальник управления профессионального образования Министерства образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Таран.Инженерно-техническая школа поспособствует концентрации интеллектуального потенциала, инфраструктуры и формированию производственно-образовательного комплекса, нацеленного на экономическое и социальное развитие региона, считают в регионально минобре.Напомним, что за более чем 135-летнюю деятельность Авиамеханического колледжа из его стен вышло свыше 34 тысяч высококвалифицированных специалистов. Рассказываем об истории старейшего профессионального учебного заведения и его знаменитых выпускниках в серии репортажей.Обучаться в Мальцовском ремесленном училище было большой удачей. Конкурс был огромным. Учащихся отбирал лично директор Дмитрий Советкин. В поисках местных "кулибиных" он разъезжал по всем уездам Владимирской губернии.Фото: ГТРК Владимир