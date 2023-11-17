Ушёл из жизни экс-директор ВПО Точмаш во Владимире Юрий Замбин. Об этом сообщил глава...

Ушёл из жизни экс-директор ВПО "Точмаш" во Владимире Юрий Замбин.Об этом сообщил глава администрации Владимира Дмитрий Наумов.Юрий Алексеевич работал на заводе с июля 1974 года. Сначала в конструкторско-технологическом бюро, затем в механосборочном цеху.В марте 1997 года стал генеральным директором завода.За все это время Юрий Алексеевич принимал непосредственное участие в постановке на производство, конструкторско-технологической доводке и организации серийного выпуска современных образцов специальной техники в интересах Министерства обороны РФ, в освоении нескольких модификаций уникального оборудования высоких технологий для Министерства по атомной энергии РФ. У Юрия Алексеевича было множество наград за вклад в развитие промышленного производства.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области