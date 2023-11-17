В честь 200 летия драматурга Александра Островского во Владимире создали классическую настольную...

В честь 200 летия драматурга Александра Островского во Владимире создали классическую настольную "бродилку".Почитать, а потом поиграть в литературу. Как и где в нее сыграть- выяснила Ангелина Свищ.- "Отчего люди не летают как птицы?"- Это Екатерина, правильно.Еще со школьной скамьи мы знаем: Екатерина - луч света в темном царстве. Так о главной героине пьесы "Гроза" великого драматурга Александра Островского отзывались критики. Спустя 164 года с момента написания сюжет лег в основу сценария настольной игры. Литература, в которою можно поиграть , - идея библиотекаря Анастасии Королевой. Так называемая "бродилка" - "Островский. Игра в чтении"- приурочена к 200-летнему юбилею русского классика.Анастасия Королева заведующая сектором отдела научно-методической работы Владимирской областной научной библиотеки:- Попробовали мы немножко поиграть уже со школьниками, с ребятами и она их действительно увлекла. То есть они даже допустим выявив уже победителя, они не останавливались пока они не ответили на все вопросы которые есть в принципе.Затянуть в литературу - цель игры. Правила весьма просты: вначале каждому из игроков дается карточка с цитатой. Задача - с первых строк узнать героя. Далее каждый тянет по очереди карточку с вопросом. Полегче или посложнее, за ответы начисляются баллы. Человеку не читавшему "Грозу", "Бесприданницу" или "Женитьбу Бальзаминова" будет нелегко дойти до финала. Поэтому перед игрой обязательно надо "освежить" произведения в памяти.- В чем Кабаниха обвиняет Катерину после отъезда Тихона?- То, что она не проливает слезы.Краткий пересказ - не поможет. Вопросы требуют погружения в материал. Их автор - Надежда Ивахина, учительница русского языка и литературы. Карточки месяц разрабатывали с коллегой Татьяной Ковалевой. Так, чтобы с интересом проверять пройденный материал.Надежда Ивахина учитель русского языка и литературы гимназии №3 г. Владимир:- Есть вопросы связанные с локациями и персонажами которым мы дали особые права, чтобы опять таки расширить представления ребят о пьесе, чтобы они не только на центральных героев посмотрели но и на второстепенных, и обратили внимание на то как был устроен быт второй половины 19 века, те же самые кофейни, торговые дома.Самые интересные вопросы за три балла - на эрудицию и логику. Екатерина Зарубина пьесу "Гроза" читала несколько раз, но несмотря на это некоторые задания поставили в тупик.Екатерина Зарубина, участница:- Вопрос один на который вообще в произведении не было ответа на этот вопрос.- Какой вопрос?- что продавал Дикой?- И что же продавал Дикой?- Он продавал хлеб, куличи, дичь.Игра продумана не только содержательно, но и внешне. Лаконичные и привлекательные фигурки персонажей Александра Островского - дело рук муромской художницы Валерии Сидоровой. Она же и создатель игровой доски. Автор говорит, что важно было разместить три события на одном поле. Перед началом работы Валерия перечитала все произведения и посмотрела фильм "Женитьба Бальзаминова", снятый в Суздале.Всё это помогло художнице погрузиться в атмосферу купеческого быта 19 века.И увлечь игроков. На черно-белую рисовку Валерию также вдохновил еще один великий русский поэт.Валерия Сидорова, художник иллюстратор:- Я вспоминала с чего можно взять референс и почему то у меня вот вспомнилось из школьной программы мы изучали Александра Пушкина и он на полях рисовал свой автопортрет в одном из произведении. и это как раз была черно-белая графика.Игра становится популярной среди любителей литературы и настольных игр. В рамках национального проекта "Культура" бродилка придет в школы и библиотеки Владимирской области. Для лучших знатоков творчества Александра Островского от художницы уже готовы специальные сувениры.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"