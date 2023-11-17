В честь юбилея самбо в ВлГУ открылся новый спортивный зал для занятий борьбой. Российскому...

В честь юбилея самбо в ВлГУ открылся новый спортивный зал для занятий борьбой.Российскому национальному единоборству - 85 лет. Студенты владимирского госуниверситета не раз становились мировыми чемпионами в этом виде спорта.Игорь Першин, президент Владимирской областной общественной организации "Спортивная федерация самбо":- Наше владимирское самбо и в советское время действительно гремело на весь мир. И сейчас, конечно, наши воспитанники тоже становятся чемпионами мира, России, Европы. Спорт высших достижений у нас на очень хорошем уровне. Серьёзные возможности появляются для вовлечения в занятия самбо именно школьников. Потому что у нас, в рамках общего партийного проекта "Zа самбо", идёт реализация проекта "Самбо в школах", "Самбо в ГТО", "Самбо в вузах".Заниматься в новом спортивном зале смогут и школьники, и студенты, благодаря проекту партии "Единая Россия" "Zа самбо". Его главная цель - развитие и популяризация этого вида спорта. Достижения владимирских спортсменов известны далеко за пределами нашей области. Антон Коновалов в этом году на чемпионате мира стал сильнейшим самбистом на планете. Он не только один из лидеров национальной сборной, но и пример для самбистов, которые только начинают свой путь.Артём Обухов, студент ВлГУ, самбист:- Самбо занимаюсь с 9 лет. Пошёл во втором классе. Вот до сих пор занимаюсь. Здесь можно будет теперь проводить соревнования. У нас студенты здесь проводят уроки. Занимаются самозащитой.