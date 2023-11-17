В городе Камешково сразу у троих нетрезвых водителей конфискованы личные автомобили и скутер. На...

В городе Камешково сразу у троих нетрезвых водителей конфискованы личные автомобили и скутер.На прошлой неделе сразу троим «упрямым» автолюбителям вынесены «суровые» приговоры, а именно — конфискация личного транспорта.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказали, что один из жителей Камешково еще в середине апреля 2023 года был признан виновным в совершении административного правонарушения. И ему был назначен штраф - 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.Однако должных выводов для себя не сделав, в начале сентября текущего года мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде.«… У дома № 13 по улице Смурова города Камешково осужденный был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району. При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимую норму в 3 раза...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Суд назначил виновному обязательные работы на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.Принадлежащий осужденному автомобиль «TOYОTA COROLLA» был конфискован в доход государства.А также (по аналогичным делам) на днях у двоих жителей Камешковского района за нетрезвую езду конфискованы автомобиль «KIA CEED» и скутер «VIVA».Приговоры в силу ещё не вступили.Фото: pxfuel.com