В городе Собинке назначен новый врио мэра. Временно исполняющим обязанности мэра Собинки назначили...

В городе Собинке назначен новый врио мэра.Временно исполняющим обязанности мэра Собинки назначили Инессу Глазкову.Такое решение было принято на заседании Совета народных депутатов города.Известно, что Инесса Глазкова была заместителем главы администрации города по социальным вопросам.Напомним, предыдущий мэр Собинки Елена Карпова в конце октября досрочно сложила полномочия.Фото: https://vk.com/club213487605