В одном из районов Владимирской области ликвидировали Скорую помощь Скандалом обернулась...

В одном из районов Владимирской области ликвидировали "Скорую помощь"Скандалом обернулась реорганизация отделения скорой помощи в Селивановском районе. Службу ликвидировали, всех сотрудников уволили. Вот уже больше двух недель медики выезжают на срочные вызовы, фактически не имея на это лицензии. Каковы шансы, что Селивановский район останется без "скорой помощи"? - узнала Дарья Давыдова.Редкий случай, когда на съемку в больнице не требуется особого разрешения. Исполняющий обязанности главврача Евгений Дунаев, конечно, намекнул, что нам это с рук не сойдет...- Выйдите из своего кабинета, приходите, и всё это лично мне скажите...но формально он здесь больше не начальник. Дунаев лично подписал 28 заявлений об увольнении сотрудников. Фельдшер Инга говорит, давление тогда зашкаливало.Инга Горшкова, фельдшер:- Нам было озвучено, что "у вас есть 15 минут. Либо вы подписываете данное заявление на увольнение собственноручно, либо мы даем вам уведомления и через два месяца по сокращению вы все уходите.Фельдшерам говорили: большая кампания по укрупнению региональной системы "скорой помощи" в их случае должна была обернуться укрупнением зарплат.Светлана Мурасова, фельдшер:- Дорожная карта Селивановского района - 32 тысячи рублей. Дорожная карта города Мурома, станции скорой помощи - 52 тысячи рублей. То есть изначально реорганизация задумывалась с этим моментом. Не для улучшения медицинской помощи населению, а именно для того, чтобы мы не возмущались.Дарья Давыдова:- Получив аванс и зарплату за октябрь, а также все компенсации за неиспользованные отпуска, сотрудники перешли в режим ожидания. По идее следующий расчетный день в Муромской ЦРБ, куда их должны были трудоустроить, 25 ноября, но у людей на руках - ни трудовых книжек, ни трудовых договоров.Диспетчеры как раньше принимают звонки, бригады выходят на смены и ездят на вызовы. Без лицензии и без сильнодействующих препаратов. У медиков отозвали допуски к морфину, сибазону, феназепаму, которые применяются при инфарктах и приступах эпилепсии.- Забрали у нас. Сказали, что мы не имеем права наркотическими веществами пользоваться. Кроме трамадола. Ну, прислали нам муромскую бригаду. Скорее всего, из-за наркотиков.Машины "скорых" заправляются на местной АЗС - и тоже по договору с муромской больницей. Своего гаража у водителей теперь нет.Сергей Максимов, водитель:- С машиной случись что на трассе, мы даже не знаем, куда обратиться. Когда работали в Селивановской ЦРБ, мы могли механику отзвониться, из гаража прислали бы машину, тот же уазик, нас - на сцепку и притащили сюда, на работу. А сейчас мы не знаем, кому звонить, чего звонить.Без крыши рискуют остаться и сами медики. Наталье Лопашовой, как старшей, до слез обидно за шестерых фельдшеров, которым селивановская администрация предоставила служебное жилье. И которое они при увольнении будут обязаны освободить.Наталья Козлова, фельдшер:- В 2027 году как бы пообещали нам, что дадут это жилье в приватизацию, чтобы оно было нашим.- А сейчас что получается?- А сейчас получается, если мы будем муромской станцией скорой помощи, гарантий никаких, что нам дадут это жилье. Даже, что мы здесь будем жить.Наталья Лопашова, старший фельдшер:- Люди же приехали из других территорий и остались работать в нашем районе. У нас были очень страшные времена, когда кадров фельдшерских вообще не было.Новый министр здравоохранения области Валерий Янин уверен: все можно было сделать более оперативно и менее болезненно. Реорганизация "скорой" в Красной Горбатке практически завершена. Бывшее отделение Селивановской ЦРБ станет подстанцией Муромской скорой помощи.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Чтобы это было прописано и в трудовом договоре, и в штатном расписании. Чтобы их трудоустраивали именно на селивановское подразделение скорой помощи, чтобы было понятно, где они работают, где они проживают, чтобы не потерять ни сельские надбавки, ни жилье, ни свое место работы.Все сотрудники отделения, включая диспетчеров, сохранят работу и в ближайшее время будут официально приняты в штат Муромской ЦРБ. Улаживать формальности в понедельник в Горбатку приедет еще одна комиссия Минздрава.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.