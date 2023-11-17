В ВлГУ прошли традиционные Рождественские образовательные чтения. Традиции православия в...

В ВлГУ прошли традиционные Рождественские образовательные чтения."Традиции православия в отечественной культуре". Что обсуждали в этот раз - в нашем материале.Дискуссии о государстве, истории и духовности. За одним столом студенты, ученые и представители церкви обсуждают самые актуальные вопросы религии и культуры. В конференции принял участие и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Он отметил, что в нашей стране были времена, когда общество было неразрывно связано с церковью, а основная часть населения прекрасно знала суть Священного писания. Сегодня, к сожалению, многое уже утрачено, подчеркнул владыка.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Культура она в первую очередь воспитывает также как и история. Историю-то как раз нам и надо посмотреть на этих Рождественских чтениях со всех сторон посмотреть на взаимодействие православия и отечественной культуры.Даже в советские времена для многих православие оставалось культурообразующим. Участники чтений отметили особую важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В центре внимания сегодняшних чтений этого года становятся актуальные вопросы воспитания молодежи, развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования детей и студентов.Традиционные ценности - это тот фундамент на котором наше государство существовало и развивалось на протяжении многих столетий. Сегодня особенно важно проводить Рождественские чтения, которые уже плотно вошли в студенческую жизнь, говорит спикер Заксобрания Ольга Хохлова.Ольга Хохлова -председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Не ставим цели чтобы каждый молодой человек пошел обязательно в храм и стал прихожанином, но чтобы он понимал чем занимается православная церковь. Какие проповедует ценности. Это очень важно.В России исторические традиции охраняются государством. И никто не в праве лишить человека его веры, истории и культуры, отметили участники чтений. Отдельным блоком гости и студенты ВлГУ обсудили развитие региональной промышленности. Ведь сильная экономика, как и вера, является опорой сильного государства.Александр Сыпченко, Вести-Владимир