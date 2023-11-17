«Важные дела Владимирской деревни» будут оценивать в новом конкурсе.
Постановление о проведении...
«Важные дела Владимирской деревни» будут оценивать в новом конкурсе.
Постановление о проведении конкурса лучших сельских старост «Важные дела Владимирской области» был подписан Губернатором Александром Авдеевым 13 ноября 2023 года.
Жюри будет оценивать: как лидеры сёл и деревень работают на своих территориях, как часто ходят по домам и проводят профилактическую работу по пожарной безопасности, встреча.тся ли с местными жителями для проведения благоустройства и пр.
Победителей ждут единовременные денежные поощрения:
за первое место – 50 тысяч рублей;
за второе – 30 тысяч рублей;
за третье – 20 тысяч рублей.
А также победителям будет вручаться наградная стела.
Фото: pxfuel.com