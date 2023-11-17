«Важные дела Владимирской деревни» будут оценивать в новом конкурсе. Постановление о проведении...

«Важные дела Владимирской деревни» будут оценивать в новом конкурсе.Постановление о проведении конкурса лучших сельских старост «Важные дела Владимирской области» был подписан Губернатором Александром Авдеевым 13 ноября 2023 года.Жюри будет оценивать: как лидеры сёл и деревень работают на своих территориях, как часто ходят по домам и проводят профилактическую работу по пожарной безопасности, встреча.тся ли с местными жителями для проведения благоустройства и пр.Победителей ждут единовременные денежные поощрения:за первое место – 50 тысяч рублей;за второе – 30 тысяч рублей;за третье – 20 тысяч рублей.А также победителям будет вручаться наградная стела.Фото: pxfuel.com