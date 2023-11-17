Владимирцы отмечают 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных полиции. День участковых...

Владимирцы отмечают 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных полиции.День участковых уполномоченных полиции (День участкового) отмечают в России ежегодно 17 ноября.В 2023 году дата юбилейная — исполняется ровно сто лет со дня создания службы.Дата праздника связана с утверждением «Инструкции участковому надзирателю». Этот документ был принят 17 ноября 1923 года и положил начало формированию института участковых в советской милиции.До реформы МВД 2011 года торжество официально называлось День участковых уполномоченных милиции. После реорганизации «милиции» изменились должность сотрудников и название самого праздника.Пресс-служба Правительства Владимирской области отмечает:«Работа представителей самой «народной» полицейской специальности неразрывно связана с населением, и зачастую от их умения и подхода зависит дальнейшая судьба многих людей. Участковый следит за порядком и защищает людей. Он делает добро и поможет всегда. В этом ни капли не сомневаются те, кто смотрит на мир широко раскрытыми глазами, - дети».В видеоролике, размещенном правительством в социальных сетях, ребята из разных регионов России искренне делятся своим взглядом на тяжёлый и ответственный труд участкового.Видео: https://t.me/region33vladimirЧитайте и смотрите также:Капитан полиции из Вязниковского района Алексей Клочанюк представляет 33-й регион на Всероссийском конкурсе "Народный участковый 2023"