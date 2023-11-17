Владимирская область продолжает оказывать гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне СВО А сейчас...

Владимирская область продолжает оказывать гуманитарную помощь нашим бойцам в зоне СВОА сейчас новости СВО...О наших земляках, которые сделали мужественный выбор и о жителях региона, которые им помогают.Еще тридцать три добровольца из тридцать третьего региона пополнили ряды Вооруженных сил страны на этой неделе. Дмитрий- уроженец города Собинки. В мирное время уже проходил службу по контракту. Сейчас решил сделать это вновь.Дмитрий, доброволец:- Отпускать не хотели, переживали и супруга и мама и сестра, все переживали, все родственники, все близкие. Говорили, что мне это не нужно, но я решил, что должен пойти и защитить свою Родину.Добровольцы пройдут учебные курсы в подразделениях Минобороны, после этого отправятся в зону СВО. Здесь подкрепления с нетерпением ждут мобилизованные, которые на передовой уже больше года. К землякам обратился боец с позывным "Бес".Позывной "Бес", мобилизованный:- Хотелось бы пригласить своих соотечественников, сограждан. Тех у кого еще осталось мужество, тех, кто еще не забыл, что такое Родина, что такое патриотизм- хотелось бы пригласить помочь, пригласить встать с нами плечом к плечу, приблизить нашу неизбежную победу.Мобилизованный из Гусь-Хрустального, приехавший в отпуск на родину, получил комплект тепловизоров от главы города. В приобретении прицелов помогло местное предприятие. Враг не скроется и ночью.Алексей Соколов, глава г.Гусь-Хрустальный:- Опытному стекольному заводу спасибо, что помогают и вам, как сотрудникам, работникам как работникам опытного стекольного завода оказывают поддержку.-Спасибо большое.-Я желаю вам всем удачи. Не только нашим землякам, но и всем военнослужащим- и мобилизованным и контрактникам. Бейте врага, мы рядом- тыл всегда помогает.- Мы очень рады, когда получаем вашу гуманитарную помощь. Знаем, что вы помните о нас, заботитесь . Я- мобилизованный с самого начала, с 22-го сентября уехал в Ковров и сейчас приехал в отпуск. Тепловизоров не было возможности приобрести.Областной центр отправил нашим бойцам груз, собранный предприятиями и жителями города - мобильную лесопилку, газовые плитки и баллончики для них , а также масло для бензопил, продукты и четыре куба пиломатериалов.Александр Поворов, гендиректор ОО "БМТ":- С самого начала СВО наш коллектив очень близко всё это к сердцу принял. Мы оказываем различную материальную помощь. За всё это время было отгружено примерно около семи машин грузовых. не отстает от фирмы и наш коллектив - параллельно они собирают свои посылки.- Приехали в город Владимир, нам оказали гуманитарную помощь. огромная благодарность этому предприятию и тем людям, которые здесь работают и вообще самому городу. Один из людей, который нам помог это всё организовать, является нашим сослуживцем и уроженцем города Владимира. Ну а мы со своей стороны будем делать всё, чтобы мы победили.Свой вклад в общее дело внесли сотрудники регионального Управления федерального казначейства - это нательное белье, перчатки, носки, балаклавы, футболки. А это уже суп-паёк от жительницы поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. Мясная солянка с гречкой и капустой - хватит на взводное отделение.- Вот получилась вот такая красота для наших ребят. Все, кто желает помочь ребятам, непосредственно фронту, присоединяйтесь к нам.Никита Тарбеев, "Вести-Владимир"