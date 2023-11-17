В Год педагога и наставника Государственный архив Владимирской области готовит новую коллекцию под названием «Учреждения образования».

В Год педагога и наставника Государственный архив Владимирской области готовит новую коллекцию под названием «Учреждения образования». Об этом сообщила регионального правительства.Первой на хранение исторические документы передала гимназия №3 областного центра. Поделиться архивами готова и Кольчугинская школа №6. Отмечается, что в коллекции Госархива будут протоколы педагогических совещаний и родительских собраний, классные журналы, зарплатные ведомости, школьные снимки первой половины прошлого века и многое другое.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, в эпоху цифровых технологий особенно интересно узнать, как учились наши предки столетие назад. Документы новой коллекции отражают дух былой эпохи. «По сути, это детство наших бабушек и дедушек», – сказал чиновник.