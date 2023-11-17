Во Владимире проходит установка дорожных контроллеров и транспортных видеодетекторов. Эти работы проводятся в рамках внедрения на территории областного центра Интеллектуальной

Во Владимире проходит установка дорожных контроллеров и транспортных видеодетекторов. Эти работы проводятся в рамках внедрения на территории областного центра Интеллектуальной транспортной системы. Она будет следить за движением транспорта на владимирских дорогах. Так, например, дорожные контроллеры уже появились на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана. По словам мастера-наладчика, новая интеллектуальная система поможет оперативно предотвращать пробки