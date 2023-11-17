Во Владимире по тревоге эвакуировано студенческое общежитие. Учебная эвакуация прошла в общежитии...

Во Владимире по тревоге эвакуировано студенческое общежитие.Учебная эвакуация прошла в общежитии №12 гуманитарного института ВлГУ. Это часть работы по профилактике пожаров в общежитиях образовательных учреждений.В здании постоянно живут 430 человек. Во время тренировочной эвакуации сотрудники общежития и студенты отработали алгоритм действий в случае возгорания. Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Анна Лукьянчикова напомнила студентам правила эксплуатации электрических приборов и открытого огня, курящим- меры безопасности при курении. Все студенты получили памятки. Профилактические рейды в студенческих общежитиях продолжатся.Анна Лукьянчикова, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:- За истекший период 2023 года на территории Владимирской области произошло 2802 пожара, в результате которых погибло 70 человек, в том числе трое детей. Основными причинами возникновения пожаров в жилье являются неосторожное обращение с огнём, а также нарушение правил эксплуатации бытовых электрических и бытовых электронагревательных приборов.