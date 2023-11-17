По предварительным данным, 61-летний житель Владимира зарегистрировался в соцсетях под вымышленным именем и публиковал сообщения с призывами к насильственным действиям, сообщили в

По предварительным данным, 61-летний житель Владимира зарегистрировался в соцсетях под вымышленным именем и публиковал сообщения с призывами к насильственным действиям, сообщили в Следкоме. Из пресс-релиза Следкома Публиковал сообщения террористического и экстремистского характера, призывая к насильственным действиям в отношении отдельных социальных групп и национальностей в Российской Федерации. В целях безопасности мужчина использовал не только фейковый аккаунт,