Кабинет диетолога открылся в Детской городской поликлинике №1. Родители школьников могут получить рекомендации по лечебному питанию от специалиста, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кабинет диетолога открылся в Детской городской поликлинике №1. Родители школьников могут получить рекомендации по лечебному питанию от специалиста, сообщили в пресс-службе Минздрава. Кроме того, диетолог может помочь скорректировать рацион ребенка и помочь родителям сформировать правильные пищевые привычки. Это необходимо при заболеваниях эндокринной системы, болезнях ЖКТ, с избыточной или недостаточной массой тела. Светлана Канайлова, педиатр и