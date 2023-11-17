Во Владимирской области будут судить жителя Александровского района, который успел произвести более...

Во Владимирской области будут судить жителя Александровского района, который успел произвести более 30 кг наркотиков.В 2022 году мужчина, изучив технологию незаконного производства наркотических средств, приобрел у неизвестного - прекурсоры, химические вещества и оборудование, необходимые для изготовления наркотиков.Всё это фигурант разместил в одном из домов ДПК «Шаблыкино-3» в Александровском районе.С 16 ноября по 15 декабря 2022 года злоумышленнику удалось произвести наркотическое средство – смесь, содержащую мефедрон общей массой более 31,5 кг.«Преступная деятельность обвиняемого была пресечена 15 декабря 2022 года сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, наркотические средства изъяты из незаконного оборота...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В данный момент уголовное дело направлено во Владимирский областной суд.Фото: pxfuel.com