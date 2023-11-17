Во Владимирской области будут судить жителя Александровского района, который успел произвести более...
Во Владимирской области будут судить жителя Александровского района, который успел произвести более 30 кг наркотиков.
В 2022 году мужчина, изучив технологию незаконного производства наркотических средств, приобрел у неизвестного - прекурсоры, химические вещества и оборудование, необходимые для изготовления наркотиков.
Всё это фигурант разместил в одном из домов ДПК «Шаблыкино-3» в Александровском районе.
С 16 ноября по 15 декабря 2022 года злоумышленнику удалось произвести наркотическое средство – смесь, содержащую мефедрон общей массой более 31,5 кг.
«Преступная деятельность обвиняемого была пресечена 15 декабря 2022 года сотрудниками УФСБ России по Владимирской области, наркотические средства изъяты из незаконного оборота...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В данный момент уголовное дело направлено во Владимирский областной суд.
Фото: pxfuel.com