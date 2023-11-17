Во Владимирской области сотрудники МЧС бесплатно устанавливают извещатели в домах многодетных...

Во Владимирской области сотрудники МЧС бесплатно устанавливают извещатели в домах многодетных семей.А также участников СВО и людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На этот раз пожарные посетили Кольчугинский район.В каждой семье установили по два извещателя - на кухню и в детскую. Следует отметить, что эта работа в ведомстве ведется постоянно. С начала года установлено уже 2300 извещателей в рамках социальной программы, которая действует в регионе уже несколько лет. Большинство трагедий происходит ночью. И такие автономные дымовые извещатели зачастую спасают жизни. Напомним, с начала года в области произошло уже 2800 пожаров, на которых погибли 70 человек.Иван Тужилов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- И устанавливается преимущественно в верхнем углу помещения, и его чувствительный элемент реагирует на дым.Он помогает в случае признаков пожара, например, в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна, либо алкогольного или иного опьянения. Вовремя услышать его громкий писк и проснуться.