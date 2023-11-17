Во владимирском областном перинатальном центре отпраздновали Международный день недоношенных...

Во владимирском областном перинатальном центре отпраздновали Международный день недоношенных детейСегодня Международный день недоношенных детей. В областном перинатальном центре, по традиции, собрались семьи малышей-торопыжек, появившихся на свет раньше срока. Во владимирском центре есть все условия для выхаживания таких новорожденных крошек. Рекорд этого роддома - спасенный малыш весом 460 граммов. Вера Куликова продолжит.В фойе областного перинатального центра непривычно многолюдно. Здесь собрались родители с детьми. Ребятам от 6 месяцев до 7 лет. Объединяет их одно - все они появились на свет намного раньше положенного срока. И выходили их врачи перинатального центра. В честь таких "торопыжек" и проводится Международный день недоношенных детей.Маргарита Пантелеева, заведующая реанимации интенсивной терапии для новорожденных Владимирского областного перинатального центра:- Каждый день рождаются недоношенные дети. Нет у нас в отделении такого, чтобы у нас не было, не лежало, не лечилось, мы не спасали недоношенного ребенка. Даже сейчас, проводя вот этот праздник, мы родили двойняшек, которые 32 недели срок у них беременности. Они сейчас уже находятся в нашем отделении. Мои доктора, моего отделения спасают и лечат этих детей прямо сейчас.Есении шесть месяцев. Она родилась на 35-ой неделе в этом центре.Виталия Пелевина, мама Есении:- Что врачи говорят?- Хорошая девочка. Очень подвижная. Все хорошо.- Зубки уже есть?- Да два!У Анастасия Качаловой здесь родился сын Павел. Весил килограмм триста и был 36 см ростом.Анастасия Качалова, мама Павла:- Они можно сказать дали жизнь! Благодаря вот им мы здесь! Поэтому это будет благодарность длиной в жизнь.Мама маленькой Яны тоже благодарит медперсонал за то, что у нее теперь такая замечательная дочка. Ведь только благодаря их стараниям малышку удалось выходить.Любовь Зеленкова, мама Яны:- Сейчас ей 7 месяцев вес. Как помогали в перинатальном центре? Ой я не знаю. Без них бы этого ничего бы не было. Замечательная поддержка и было полное доверие за ребенка.Ради таких слов, наверное, врачи и медсестры не спят ночи напролет, выхаживая крошек. Историю первых месяцев жизни каждого из этих малышей они знают наизусть и радуются их успехам, наблюдая как они взрослеют.По словам главного акушера гинеколога Надежды Тумановой, 80 процентов недоношенных детей в области выхаживают именно в областном перинатальном центре.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Сейчас у нас выживаемость новорожденных до кг и выхаживания, Это так скажем экстремальной низкой массы тела процент скажем каждый год увеличивается. Сейчас он где-то 70 процентов выживаемости это деток до кг!Международный День недоношенных детей еще называют днем белых лепестков - как бы подчеркивая хрупкость таких малышей. И, по традиции, в этот день в небо летят белые шары. Как символ надежды.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир"