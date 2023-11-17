Во время рейда сотрудники Госохотинспекции Владимирской области обнаружили 7 несанкционированных...

Во время рейда сотрудники Госохотинспекции Владимирской области обнаружили 7 несанкционированных свалокРечь идёт про Судогодский район. Крупные свалки обнаружены в охотничьем угодье «Муромцевское», общедоступных охотничьих участках «Судогодский № 2» и «Сойменский».Также свалка мусора выявлена в Ковровском районе на территории охотничьего угодья «Уводьское».Как сообщает пресс-служба региональной Госохотинспекции, информация в рамках межведомственного взаимодействия направлена в Инспекцию административно-технического надзора Владимирской области для принятия соответствующих мер.Госохотинспекция еще раз напоминает и призывает жителей региона убирать за собой мусор и утилизировать его в специально отведенных местах:«Мусор в лесу - это не просто неэтично и некрасиво, но и огромный вред человеку, животным и среде обитания, поскольку в процессе разложения химические элементы попадают в почву и грунтовые воды, а затем в родники. Различные химические вещества вступают между собой в реакции и могут непредсказуемо влиять на здоровье человека. В поисках еды на такие свалки выходят животные и поглощают вместе с остатками пищи целлофан, другие неперевариваемые «предметы». Это приводит к их гибели!»Фото: https://vk.com/gohi_avo