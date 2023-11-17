Жителей Владимира заворожил янтарный восход.
Утренние кадры из Владимира. Горожане делятся в...
Жителей Владимира заворожил "янтарный " восход.
Утренние кадры из Владимира. Горожане делятся в соцсетях видео янтарного восхода.
Сделать сказочные кадры позволила ясная погода - сегодня в область пришли морозы. Ночью столбик термометра опустился до минус шести. Картину дополнили легкие снежные хлопья - в безветренный день они опускаются на землю особенно красиво, пишут владимирцы в интернете.
(Видео Подслушано_в_Добром)