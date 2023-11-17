Жителей Владимирской области ожидают солнечные, но морозные выходные.
Синоптики пообещали, что 18...
Жителей Владимирской области ожидают солнечные, но морозные выходные.
Синоптики пообещали, что 18 ноября (в субботу) жителей Владимирской области наконец-то порадует солнце. Правда, выглянет оно часам к 10:00.
Утром будет морозно: -9°C. Днём температура достигнет отметки -5°C.
К ночи столбики термометров вновь опустятся до -10°C.
Атмосферное давление в течение всего дня (18 ноября 2023 года) будет около 758 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, 1-2 метров в секунду. Осадки не предвидятся.
В воскресенье (19 ноября) солнце будет скрываться за облаками, но всё равно порадует владимирцев.
Днём (по прогнозам) также будет холодно: -7...9°C. Местами — гололедица.
17 ноября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём telegram-канале написал: «Именно начиная с сегодняшнего дня... в Центральной России дан старт метеорологической зиме».
Народный прогноз погоды на 18 ноября:
«Обильный снегопад говорит о наступлении холодной и снежной зимы»;
«Если небо ясное, а дует ветер северный, то скоро похолодает»;
«Если луна словно в дымке, то ненастье затянется».
Фото: pxfuel.com