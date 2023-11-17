Жителей Владимирской области ожидают солнечные, но морозные выходные. Синоптики пообещали, что 18...

Жителей Владимирской области ожидают солнечные, но морозные выходные.Синоптики пообещали, что 18 ноября (в субботу) жителей Владимирской области наконец-то порадует солнце. Правда, выглянет оно часам к 10:00.Утром будет морозно: -9°C. Днём температура достигнет отметки -5°C.К ночи столбики термометров вновь опустятся до -10°C.Атмосферное давление в течение всего дня (18 ноября 2023 года) будет около 758 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, 1-2 метров в секунду. Осадки не предвидятся.В воскресенье (19 ноября) солнце будет скрываться за облаками, но всё равно порадует владимирцев.Днём (по прогнозам) также будет холодно: -7...9°C. Местами — гололедица.17 ноября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём telegram-канале написал: «Именно начиная с сегодняшнего дня... в Центральной России дан старт метеорологической зиме».Народный прогноз погоды на 18 ноября:«Обильный снегопад говорит о наступлении холодной и снежной зимы»;«Если небо ясное, а дует ветер северный, то скоро похолодает»;«Если луна словно в дымке, то ненастье затянется».Фото: pxfuel.com