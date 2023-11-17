В четверг, 17 ноября, жители города Камешково проводили в последний путь участника СВО Романа Милованова.

В четверг, 17 ноября, жители города Камешково проводили в последний путь участника СВО Романа Милованова. Об этом рассказала районной администрации.Романа мобилизовали на специальную военную операцию осенью прошлого года. Он проходил службу на должности командира эвакуационного отделения ремонтной роты мотострелкового полка. Земляк погиб 30 октября, ему было всего 42 года.«Администрация Камешковского района, Совет народных депутатов города и района выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Камешковского района.