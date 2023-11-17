В июне этого года осужденная вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчина отказался налить возлюбленной пиво. Та решила, что он жадничает. Злоумышленница

В июне этого года осужденная вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчина отказался налить возлюбленной пиво. Та решила, что он жадничает. Злоумышленница обиделась, схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Потерпевший погиб на месте. Как сообщают в прокуратуре, это не единственное преступление фигурантки. Установлено, что годом ранее она за 5 тысяч