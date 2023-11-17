По обвинению в незаконном производстве более 31,5 кг наркотиков перед судом предстанет житель Владимирской области.

По обвинению в незаконном производстве более 31,5 кг наркотиков перед судом предстанет житель Владимирской области. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что фигурант занимался нелегальным изготовлением в частном доме ДПК «Шаблыкино-3» Александровского района. Он оборудовал нарколабораторию и с ноября по декабрь прошлого года сделал особо крупную партию нелегальных веществ. Мужчину задержали 15 декабря, а наркотики изъяли.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.