Жителям Владимирской области рассказали, как в 2024 году изменится размер МРОТ. По словам...

Жителям Владимирской области рассказали, как в 2024 году изменится размер МРОТ.По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, благодаря повышению МРОТ на 18,5 % зарплата вырастет у 4,8 млн человек. У жителей Владимирской области в том числе.На официальном сайте Госдумы размещена информация о том, что увеличить минимальный размер оплаты труда поручил Президент РФ Владимир Путин. Это действительно важное решение, которое защитит людей и повысит реальные доходы.Что такое МРОТ?Это минимальный размер оплаты труда. Сумма, меньше которой работодатель не может платить сотруднику в месяц при полном рабочем дне, если он выполнил свои трудовые обязанности.Важно:Заработная плата может быть меньше МРОТ, если сотрудник работает в режиме неполной занятости или по совместительству.Как конкретно изменится МРОТ?Минимальный размер оплаты труда индексируется каждый год. Но бывают исключения: в 2022 году МРОТ повышали два раза — в январе и июне. Общее увеличение составило 19,5%.Новый уровень минимального размера оплаты труда начнет действовать с 1 января 2024 года.МРОТ составит 19 242 руб, что больше текущего уровня на 3 000 рублей.Отметим, что до нового 2024 года сохранится прежняя «минимальная оплата труда» - 16 242 руб.Фото: pxfuel.com