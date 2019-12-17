Музыкальный продюсер Яна Рудковская нелепо оплошала. Знаменитость поймали на бессовестном обмане.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская нелепо оплошала. Знаменитостьпоймали на бессовестном обмане.В минувшие выходные весь российский бомонд собрался наблаготворительном вечере. Прилетевшая в Москву модель Наталья Водяноваустраивала Baby Love Ball, призванный помочь детям с особенностями развития иих семьям. Организовывать торжество помогала светская львица Яна Рудковская.Отметим, что старания Натальи и Яны не прошли даром. Благотворителямудалось собрать почти 700 тысяч евро.По традиции все причастные к событию лица показали фотос мероприятия в личных микроблогах. Особое внимание привлекли снимкиопубликованные в "Инстаграм" Рудковской и Водяновой. Одинаковые на первый взглядкадры при ближайшем рассмотрении разнились.На фотографии, что размещена на странице Водяновой, упродюсера лоснится кожа, овал лица нечеткий, имеется складка в районе подмышечнойвпадины и очень крупная рука. В собственном аккаунте выглядит лет надесять моложе. Куда-то исчезли брыли,пропали несовершенства подмышек и "похудело" плечо. Получилось что-то наподобиеигры на внимательность: "Найди пять отличий". Судя по всему, опубликовав реальные кадры, Наталья подставила Яну.16 Дек 2019 в 8:26 PST17 Дек 2019 в 7:49 PSTОтметим, что не единственная знаменитость,злоупотребляющая ретушью. Ранее на фотошопе поймали Алену Водонаеву, которая обзавеласьтретьей ногой. Ольга Бузова также не совсем честна со своей аудиторией. Поющая телеведущая,редактируя собственные ягодицы, "задела" перила балкона.