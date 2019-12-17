Одиозное поведение актера Алексея Панина может быть продиктовано психическим заболеванием. Знаменитости необходимо в ближайшее время показаться врачу.

Одиозное поведение актера Алексея Панина может быть продиктованопсихическим заболеванием. Знаменитости необходимо в ближайшее время показаться врачу.Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым отметила, что Алексей Панин не можеттрезво оценивать происходящее с ним.Постоянно участвуя в скандалах, лауреат Госпремии привлекаетк себе повышенное внимание и вызывает агрессию у обывателей. Это опасно. На звезду могут напасть, причинить ему физическиеувечья."Когда человека несет, он уже не думает о своейбезопасности. Уровень собственной безопасности он уже не оценивает. Эта грань, она теряется. Можно сказать, что появляется некий диагноз, это уже все-такипсихиатрия. Мания величия. Он уверен, что ему везде откроются двери, чтобы онни делал, как ни чудил, ему все будет сходить с рук. Вот и все. Человек, можносказать, поймал звезду. Он может хайповать и придумывать все, что угодно. Этоуже не является неким перфомансом. Это является одним из диагнозов", – отметилаЕлена Ярикова.15 Дек 2019 в 3:19 PSTПо словам эксперта, необходимо изучать докторам. Напримере актера, считает психолог, можно написать докторскую диссертацию по психиатрии.Напомним, актер любит сексуальные эксперименты.В Сети есть несколько видео, на которых он бегает в женском белье по улице, занимаетсялюбовью с мужчиной и пробует различные извращенные формы секса.