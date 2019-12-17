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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2019-77-letnyaya-vedushhaya-angelina-vovk-rasskazala-o-svadbe-s-molodym-uxazherom.html" target="_blank">77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером</a> - Говорят, в личной жизни Ангелины Вовк назревают крутые перемены. Сообщается о свадьбе 77-летней телеведущей и ее более молодого коллеги.