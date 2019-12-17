Приходит в казино женщина, играет в рулетку.
Ставит фишки на число "22"
На это число выпадает выигрыш.Она с
невозмутимым видом ставит все
выигранные фишки опять на число "22"
На что крупье вежливо ей замечает:"Мадам,вероятность Вашего следующего
выигрыша невероятно мала - может все-таки поставите фишки и на другие
числа, поверьте моему опыту!"
Женщина,улыбаясь отвечает:"Ничего, у меня своя система игры"
Выигрыш опять выпадает на число "22".Все в изумлении!
И так 10 раз подряд - казино разорено!!!
К этой женщине в отчаянии подходит директор разорившегося казино:
-Мадам! Мы разорены! Так расскажите, в чем состоит Ваша система?"
- Все очень просто!Я приехала в Ваш город 7 числа, поселили меня комнате под номером 7, приехала я в вагоне под номером
еще анекдот!