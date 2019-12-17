17.12.2019

2019-12-17 08:50:03

93 года назад прошла первая Всесоюзная перепись

17 декабря 1926 прошла первая Всесоюзная перепись населения. В ней участвовали и владимирцы. Тогда численность жителей областного центра составила менее сорока тысяч человек. Новая перепись грядет уже в следующем году.

Двенадцатая всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020-го года. Её результаты станут основой расчета базовых показателей, говорящих об экономических, демографических и социальных процессах в стране. Впервые люди сами смогут заполнить электронные подписные листы через интернет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг. Более 400-т стационарных участков организуют в Многофункциональных центрах Владимирской области. Там уже установлены компьютеры с доступом к порталу Госуслуг.

Александр быков, руководитель Владимирстата: «Три шага. На первом шаге дается адрес проживания и список лиц, проживающих в данном помещении. Второй шаг - это предоставление информации о себе и членах своего домохозяйства и третий шаг - это информация о жилищных условиях.»