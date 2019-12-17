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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2019-aktrisa-svetlana-kryuchkova-umerla-na-operacionnom-stole.html" target="_blank">Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе</a> - Светлана Крючкова – одна из самых известных и талантливых актрис в отечественном кино и театре. О ней шла речь в новом выпуске программы Бориса Корчевникова Судьба человека.